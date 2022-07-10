Вооруженные силы Российской Федерации нанесли точный удар по стратегическом объекту ВСУ под Кривым Рогом, используя крылатые ракеты “Калибр”. Об этом сообщили военные эксперты издания “Русская весна”.

В результате атаки объект был полностью уничтожен. Момент полета ракеты был запечатлен на видео, позже его опубликовали в Сети. Факт нанесения удара российской армией подтвердил глава населенного пункта Александр Вилкул.

По словам Вилкула, всего было три прямых попадания “Калибров” в предприятие промышленной инфраструктуры. Оно было полностью уничтожено. Сейчас продолжается устранение последствий атаки. Масштаб потерь пока не уточняется.

Накануне Александр Вилкул заявил о проведении “мягкой украинизации” в регионе. Она предполагает вытеснение русского языка как из личного общения, так и из деловой сферы.