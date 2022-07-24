Разведывательные беспилотники ВС РФ делают высокоточной абсолютно любую артиллерийскую установку. Доказательство этому опубликовал портал Avia.Pro. На записи, сделанной с БПЛА, запечатлен момент уничтожения одного украинского танка, пяти единиц другой бронетехники и полевого штаба.

Дрон обнаружил замаскированную позицию ВСУ и тут же отправил ее координаты артиллерийским расчетам, моментально нанесшим мощный удар. Полевой штаб, в котором как раз сосредоточились все боевики подразделения, взлетел на воздух. Та же судьба постигла и бронетехнику. Причем атака проводилась только на боевые машины, ремонтно-эвакуационный автомобиль, находящийся рядом со штабом, остался невредим.

На все это у российских ВС ушло лишь пять минут. Они в очередной раз подтвердили, что использование БПЛА является лучшим способом наведения на цели артиллерийских орудий и корректировки огня.