Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разведывательные беспилотники ВС РФ делают высокоточной абсолютно любую артиллерийскую установку. Доказательство этому опубликовал портал Avia.Pro. На записи, сделанной с БПЛА, запечатлен момент уничтожения одного украинского танка, пяти единиц другой бронетехники и полевого штаба.

Дрон обнаружил замаскированную позицию ВСУ и тут же отправил ее координаты артиллерийским расчетам, моментально нанесшим мощный удар. Полевой штаб, в котором как раз сосредоточились все боевики подразделения, взлетел на воздух. Та же судьба постигла и бронетехнику. Причем атака проводилась только на боевые машины, ремонтно-эвакуационный автомобиль, находящийся рядом со штабом, остался невредим.

На все это у российских ВС ушло лишь пять минут. Они в очередной раз подтвердили, что использование БПЛА является лучшим способом наведения на цели артиллерийских орудий и корректировки огня.

Вам может понравиться

РВ: Какие военные авиасилы может задействовать Польша для “миротворческой операции” на Украине

Польша не прекращает разговоры о вводе своих войск на территорию Украины даже вопреки тому, что НАТО не слишком одобряет такие ее намерения. Даже высокопоставленные политики страны все чаще обсуждают эту

ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по военным объектам в Кировограде

Рано утром 23 июля ВС РФ нанесли мощный удар по Кировограду, который сейчас называется Кропивницким. Глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что по объектам инфраструктуры было выпущено не менее

Сокуров призвал показывать больше просветительских передач по ТВ

Развлекательные шоу в России получаются “глуповатыми” и зачастую “пропагандистскими”. Отечественному зрителю остро не хватает просветительских и научно-популярных передач. Такое мнение высказал кинорежиссёр, народный артист России Александр Сокуров – сообщает “Газета.ру”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |