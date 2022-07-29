Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» уничтожают военные цели ВСУ в Харькове, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты рассказали о многочисленных видеозаписях и фото от местных жителей, заявляющих о как минимум восьми ракетных ударах.

Часть боезарядов комплексов «Искандер» попали по военным объектам в Чугуеве. В Харькове после точного попадания по одному из складов с боеприпасами разгорелся крупный пожар, который уже тушат экстренные службы.

Эксперты отмечают, что украинская ПВО в очередной раз не сумела справиться с возложенной на нее задачей и перехватить хотя бы одну ракету. Все боезаряды легли точно в намеченные цели. Демилитаризация Украины, ликвидация западного вооружения и боеприпасов, а также крупных скоплений живой силы продолжается.