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Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» уничтожают военные цели ВСУ в Харькове, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты рассказали о многочисленных видеозаписях и фото от местных жителей, заявляющих о как минимум восьми ракетных ударах.

Часть боезарядов комплексов «Искандер» попали по военным объектам в Чугуеве. В Харькове после точного попадания по одному из складов с боеприпасами разгорелся крупный пожар, который уже тушат экстренные службы.

Эксперты отмечают, что украинская ПВО в очередной раз не сумела справиться с возложенной на нее задачей и перехватить хотя бы одну ракету. Все боезаряды легли точно в намеченные цели. Демилитаризация Украины, ликвидация западного вооружения и боеприпасов, а также крупных скоплений живой силы продолжается.

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