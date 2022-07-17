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Минувшей ночью в Харькове вновь ревела воздушная тревога. ВС РФ нанесли удары по новым военным объектам с использованием ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщил портал «Русская весна»,

Сообщается о четырех мощных взрывах, прозвучавших в разных районах Харькова. Они сопровождались пожарами, которые могли вспыхнуть из-за детонации боеприпасов, хранящихся на пораженных ракетами объектах.

Кроме того, российские ВС нанесли ряд ударов по Николаеву с территории Херсонской области. Не менее шести ракет поразили цели в ближайших пригородах, на объектах произошло возгорание.

Напомним, что Херсонская область находится под контролем ВС РФ с самых первых дней спецоперации. Киев постоянно грозит контрнаступлением и набором «миллионной армии» для этой цели, однако украинские политики и сами понимают, что вернуть освобожденные Россией регионы не представляется возможным.

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