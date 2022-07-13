Батарея американских РСЗО HIMARS, которая минувшей ночью наносила удары по Луганску, может быть уничтожена, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что позиции этих комплексов были раскрыты сразу же после атаки, что позволило ВС РФ моментально ответить мощным ударом «Ураганов», «Смерчей» и «Градов».

Российские военные вычислили координаты американских РСЗО, которые атаковали Луганск из-под Бахмута. Уже через несколько секунд по заданному району начали бить реактивные системы залпового огня ВС РФ, поэтому вероятность полного уничтожения батареи HIMARS является весьма высокой.

Уточняется, что официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало. Также эксперты отмечают, что расстояние от Бахмута до Луганска больше, чем 80 километров, на которые способны бить ракеты американских комплексов. Поэтому нельзя исключать, что Соединенные Штаты тайком поставили на Украину боезаряды с дальностью около 300 км.