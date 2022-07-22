Корректируемый снаряд «Краснополь» влетел точно в технологическое окно башенного копра одной из шахт на Донбассе и уничтожил огневую позицию противника, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что подразделение боевиков ВСУ намеревалось использовать башню в качестве своеобразной господствующей высоты, но было ликвидировано в полном составе.

На кадрах записи, которую эксперты опубликовали в Сети, видно, как высокоточный снаряд влетает прямо в окно, после чего раздается взрыв. «Краснополь» представляет собой весьма эффективный и мощный боеприпас, поэтому столь точное его попадание по позиции противника не оставило ему ни единого шанса на выживание.

Использование снарядов «Краснополь», а также ракет «Изделие 305», которые тоже несколько раз влетали в окна зданий с боевиками ВСУ позволяет ликвидировать врага, не вступая с ним в лобовое столкновение и тем самым свести к минимуму риски для военнослужащих союзных сил.