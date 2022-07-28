читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Днем 28 июля город Кировоград (в ходе «декоммунизации» переименован в Кропивницкий) подвергся мощному ракетному обстрелу. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки, однако точно определить, какие цели поразили ракеты, по ней не получается.

На кадрах виден огромный столб дыма, понимающийся над городом. Глава военной администрации Кировоградской области сообщил, что пока обстановка неспокойная, но не стал раскрывать какие-либо подробности. позже все же выяснилось, что целью стали ангары с техникой Кировоградской летной академии.

Напомним, что 28 июля ВС РФ также атаковали военные объекты в Николаеве и Киевской области, на Черниговщине и в Харькове. В Вышгородском районе неподалеку от украинской столицы была уничтожена войсковая часть, что подтвердили украинские власти.

Напомним, что российские войска наносят ракетные удары только по военным объектам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Вам может понравиться

Jerusalem Post: Израиль поставил президенту РФ Владимиру Путину “нелепый” ультиматум

Закрытие Еврейского агентства Россией связано с действиями Израиля и его позицией относительно конфликта на Украине. Иерусалим все больше поддерживает Киев, что совершенно закономерно не нравится Москве, пишет издание The Jerusalem

Украинский командир рассказал, что ВСУ просто бросают американские гаубицы M777 при отступлении

Командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, оказавшийся в российском плену, пообщался с журналистами РИА Новости. Он рассказал о ситуации с западным вооружением в украинской армии. По словам Савчука,

Трамп заявил, что США “движутся в ад”

Бывший глава Соединённых Штатов Америки раскритиковал действующую в стране власть. Дональд Трам заявил, что США “поставили на колени”, они “терпят унижение одно за другим” и будущее у страны печальное, поскольку
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |