Днем 28 июля город Кировоград (в ходе «декоммунизации» переименован в Кропивницкий) подвергся мощному ракетному обстрелу. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки, однако точно определить, какие цели поразили ракеты, по ней не получается.

На кадрах виден огромный столб дыма, понимающийся над городом. Глава военной администрации Кировоградской области сообщил, что пока обстановка неспокойная, но не стал раскрывать какие-либо подробности. позже все же выяснилось, что целью стали ангары с техникой Кировоградской летной академии.

Напомним, что 28 июля ВС РФ также атаковали военные объекты в Николаеве и Киевской области, на Черниговщине и в Харькове. В Вышгородском районе неподалеку от украинской столицы была уничтожена войсковая часть, что подтвердили украинские власти.

Напомним, что российские войска наносят ракетные удары только по военным объектам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирное население.