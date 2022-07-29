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Около 5 часов утра в пятницу ВС РФ нанесли сокрушительный удар по военным объектам в Кировоградской области. Сообщается, что все цели успешно поражены, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации ссылаются на местных жителей, которые слышали мощные взрывы и видели зарево пожаров. Какие именно объекты военной инфраструктуры были уничтожены, пока не сообщается.

Предполагается, что для ударов использовались оперативно-тактические комплексы «Искандер», боезаряды которых способны поражать цели с дистанции в 500 километров. Однако официальной информации по этому поводу нет. Известно лишь, что украинская ПВО снова показала очень низкую эффективность, так как даже не среагировала на ракетную атаку.

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