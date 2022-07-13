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14 июля российские ВС в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Портал «Русская весна» сообщил об атаке на трансформаторный завод в Запорожье, информацию о которой уже подтвердил киевский ставленник в регионе.

Авторы публикации ссылаются на местных жителей, которые выкладывают в Сеть фото и видеозаписи атаки. Сообщается о мощном взрыве и появившемся над Запорожьем огромном столбе дыма.

В момент удара по всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Помимо Запорожья, ракетные атаки ВС РФ пришлись на Киевскую и Одесскую области. Однако по целям в этих регионах в настоящий момент нет официальной информации.

Напомним, что российские ракеты используются для уничтожения только объектов военной инфраструктуры и не наносят вреда мирному населению.

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