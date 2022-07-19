В рамках военной спецоперации на Украине ВС РФ атаковали объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одесской области. Удар крылатыми ракетами «Калибр» наносился из акватории Черного моря, сообщил портал «Русская весна».

По словам очевидцев, взрывы были видны даже из Одессы. После них сразу на нескольких объектах вспыхнули пожары. Оперативное командование «Юг» заявило, что речь идет о семи ракетах, одну из которых сбила одесская ПВО. Остальные боезаряды легли точно в намеченные цели.

Напомним, что ВСУ все чаще используют для хранения боеприпасов, военной техники и вооружения гражданские объекты. Однако российская разведка действует предельно четко, выявляя подобные места, после чего по ним наносятся точные удары. Мирное население при этом не затрагивается.