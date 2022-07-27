читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

27 июля ВС РФ нанесли не менее 7 высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Харьковской области. О сильных взрывах и сопровождающих их пожарах в социальных сетях и мессенджерах писали жители Мерефянского района и Чугуева, а также самого областного центра.

Киев не раскрывает информацию о потерях в результате ударов, но можно предположить, что они оказались весьма крупными. Ведь удары наносились по скоплениям живой силы и техники, которые были обнаружены разведкой.

Напомним, что ВС РФ рано утром 26 июля атаковали склады одного из портов в Одесской области. Это позволило уничтожить противокорабельные ракеты Harpoon, а также пусковые установки к ним и существенно снизить риски для российских кораблей в акватории Черного моря.

Вам может понравиться

В Мелитополь прибыла огромная колонна боевой техники

В Мелитополь, который находится под контролем ВС РФ, прибыла большая колонна военной техники. Портал Avia.Pro уточняет, что речь идет о бронетранспортерах, зенитно-ракетных комплексах, грузовиках с военными грузами. Все это, по

ПВО России эффективно сбивает беспилотники ВСУ над Мелитополем, слышны взрывы

В ночь на 27 июля жители Мелитополя рассказали в социальных сетях и мессенджерах о серии взрывов, прозвучавших над городом. Портал «Русская весна» пояснил, что это результат эффективной работы российской ПВО,

НМ ДНР: Боевики ВСУ при обороне в Донбассе прячутся по лесопосадкам

Военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал порталу «Военное обозрение» о тактике обороны украинских националистов. Он отметил, что боевики предпочитают прятаться в городах, но если это не получается, то используют лесополосы между
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |