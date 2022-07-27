27 июля ВС РФ нанесли не менее 7 высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Харьковской области. О сильных взрывах и сопровождающих их пожарах в социальных сетях и мессенджерах писали жители Мерефянского района и Чугуева, а также самого областного центра.

Киев не раскрывает информацию о потерях в результате ударов, но можно предположить, что они оказались весьма крупными. Ведь удары наносились по скоплениям живой силы и техники, которые были обнаружены разведкой.

Напомним, что ВС РФ рано утром 26 июля атаковали склады одного из портов в Одесской области. Это позволило уничтожить противокорабельные ракеты Harpoon, а также пусковые установки к ним и существенно снизить риски для российских кораблей в акватории Черного моря.