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Рано утром 23 июля ВС РФ нанесли мощный удар по Кировограду, который сейчас называется Кропивницким. Глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что по объектам инфраструктуры было выпущено не менее 13 ракет, причем 8 из них – это «Калибры», которые прилетели из акватории Черного моря, а еще 5 – боезаряды воздушного базирования X-22 с дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

По словам Райковича, удар пришелся по военному аэродрому Канатово, на котором наблюдаются серьезные разрушения. Также атака была проведена на объект железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что ракетные удары позволяют ВС РФ уничтожать склады с боеприпасами и вооружением, пресекать поставки западных боевых систем на передовую. Также целями атак становятся другие объекты военной инфраструктуры.

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