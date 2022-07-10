Киев минувшей ночью атаковал Алчевск американскими РСЗО MLRS на гусеничном ходу. Но без ответа этот их удар не остался. Портал Avia.Pro выложил запись, на кадрах которой можно увидеть ответную атаку на украинские подразделения в Константиновке.

Авторы отмечают, что изначально предполагали нанесение удара по скоплению живой силы и техники ВСУ. Однако позже они пришли к выводу, что это вполне мог быть удар по американским реактивным системам залпового огня.

Стоит отметить, что в настоящий момент не поступала официальная информация об ответном ударе по ВСУ и использованным российскими военнослужащими вооружениям. Однако точно известно, что украинские боевики впервые применили натовские M270 MLRS для атаки на мирные города Донбасса.