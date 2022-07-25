Поселок Новолуганское, расположенный в непосредственной близости у стратегически важной Углегорской ТЭС, перешел по контроль союзных сил. Это позволило заблокировать вооруженные формирования Украины, которые удерживают объект лишь формально, сообщил портал «Русская весна».

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские войска сейчас отступают от Семигорья. Также у них остается шанс до утра выйти из Новолуганска, чтобы не оказаться запертыми в котле.

Напомним, что Киев намеревался удерживать Углегорскую ТЭС до последнего, так как этот объект обеспечивает подачу электроэнергии на подконтрольные Украине населенные пункты. Однако взятие Новолуганска союзными силами скорее всего изменить планы ВСУ. Их подразделения покинут ТЭС, чтобы не оказаться в окружении.