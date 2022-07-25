читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поселок Новолуганское, расположенный в непосредственной близости у стратегически важной Углегорской ТЭС, перешел по контроль союзных сил. Это позволило заблокировать вооруженные формирования Украины, которые удерживают объект лишь формально, сообщил портал «Русская весна».

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские войска сейчас отступают от Семигорья. Также у них остается шанс до утра выйти из Новолуганска, чтобы не оказаться запертыми в котле.

Напомним, что Киев намеревался удерживать Углегорскую ТЭС до последнего, так как этот объект обеспечивает подачу электроэнергии на подконтрольные Украине населенные пункты. Однако взятие Новолуганска союзными силами скорее всего изменить планы ВСУ. Их подразделения покинут ТЭС, чтобы не оказаться в окружении.

Вам может понравиться

Бастрыкин: более 400 человек причастны к преступлениями на Украине

Глава Следственного комитета России (СКР) назвал, сколько человек привлекается по уголовным делам, возбуждённым по фактам преступлений на Украине. В интервью “Российской газете” Александр Бастрыкин рассказал, что уже возбуждено свыше 1,3

Министр культуры Британии осудила кандидата на пост премьера Риши Сунака за дорогую одежду

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис проанализировала личные расходы двух претендентов на пост премьер-министра страны – Лиз Трасс и Риши Сунака. Напомним, что именно они вышли

Колмогоров: Наступления на Западную Украину стоит ожидать поздней осенью

Специальная военная операция ВС РФ на Украине завершится к Новому году, сразу после установления контроля над западными регионами соседней страны, уверен военный эксперт Сергей Колмогоров. Он пояснил, что поздней осенью,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |