Российские ВС нанесли очередные удары с применением оперативно-тактических комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры в Харькове. Портал «Русская весна» сообщает, что мощные взрывы сопровождаются сильными пожарами, над городом в нескольких местах появились большие столбы дыма.

Фото и видеозаписи последствий атаки уже появились в телеграм-каналах и социальных сетях. Подробной информации о целях ВС РФ пока нет.

Напомним, что ракетные удары по Харькову и другим городам осуществляются с применением высокоточного вооружения, которое позволяет поражать только военные объекты. ВС РФ не наносят вреда гражданской инфраструктуре и мирному населению, хотя Киев регулярно устраивает провокации и безуспешно пытается убедить международную общественность в обратном.