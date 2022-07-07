Иммунный ответ, вызванный инфекцией SARS-CoV-2, способен повредить сосуды головного мозга. Ученые Национальных институтов здравоохранения США определили механизм этого процесса, изучив патологические изменения девяти человек, умерших от COVID-19.

Все эти пациенты умерли в первую волну пандемии. У всех умерших обнаружили многоочаговое поражение сосудов. Оказалось, что антитела, вырабатываемые иммунной системой в ответ на инфекцию, атакуют клетки, выстилающие кровеносные сосуды головного мозга. Это провоцирует воспалительный процесс и повреждение нервных тканей.

Клетки, на которые влияла иммунная система, имеют решающее значение для гематоэнцефалического барьера. Именно он сдерживает проникновение токсичных веществ из крови в головной мозг. Кроме того, он пропускает необходимые полезные вещества для нервной системы.

Наличие антител приводило к тому, что тромбоциты прилипали к стенкам кровеносных сосудов, образовывая сгустки. Это повреждение вызывало просачивание белков, вызывающее повреждение нейронов.