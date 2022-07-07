читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иммунный ответ, вызванный инфекцией SARS-CoV-2, способен повредить сосуды головного мозга. Ученые Национальных институтов здравоохранения США определили механизм этого процесса, изучив патологические изменения девяти человек, умерших от COVID-19.

Все эти пациенты умерли в первую волну пандемии. У всех умерших обнаружили многоочаговое поражение сосудов. Оказалось, что антитела, вырабатываемые иммунной системой в ответ на инфекцию, атакуют клетки, выстилающие кровеносные сосуды головного мозга. Это провоцирует воспалительный процесс и повреждение нервных тканей.

Клетки, на которые влияла иммунная система, имеют решающее значение для гематоэнцефалического барьера. Именно он сдерживает проникновение токсичных веществ из крови в головной мозг. Кроме того, он пропускает необходимые полезные вещества для нервной системы.

Наличие антител приводило к тому, что тромбоциты прилипали к стенкам кровеносных сосудов, образовывая сгустки. Это повреждение вызывало просачивание белков, вызывающее повреждение нейронов.

Вам может понравиться

Число заражений коронавирусом в мире резко выросло

Пандемия коронавируса не планирует отступать. Число заражений во всём мире только за две недели значительно выросло – почти на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос

В Турции призвали вернуть коронавирусные ограничения

На фоне роста числа заболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирусная инфекция), турецкие врачи призвали вернуть ограничительные меры. В числе прочего снова ввести обязательное ношение масок или иных средств индивидуальной защиты

Учёные выявили основной фактор для регенерации конечностей

Биологи уверены, что со временем у людей можно будет восстанавливать конечности: пальцы, руки и ноги. Но на изучение технологии, как это сделать, уйдёт время. Сама технология будет основываться на факторах,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |