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Лидеру Соединённых Штатов Америки Джо Байдену в этом году исполнится 80 лет. Врач К. Дж. Бейкер в этой связи заявил, что правление такого возрастного человека – национальная трагедия. Тем более, что у него может быть деменция (старческое слабоумие) – болезнь, с которой Байден активно борется. Такое предположение медик высказал для журнала American Thinker.

В подтверждение своих слов Бейкер сослался на многочисленные оговорки Байдена во время официальных выступлений, его частые падения, подсказки, где стоять и куда смотреть, которые пишут ему помощники. Всё это может свидетельствовать о серьёзной болезни, вызванной возрастом, уверен врач.

Специалист отметил, что деменция значительно укорачивает жизнь пожилых людей, и в случае избрания Джо Байдена на очередной срок (то есть до 2029 года), тот просто рискует не дожить до его окончания. Бейкер подчеркнул, что по всей видимости у Байдена сейчас четвёртая стадия деменции.

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