Шведский автоконцерн Volvo пока не заявлял о планах свернуть свою деятельность в России и полностью уйти с рынка, тем не менее проблемы в российском подразделении компании заставляют головной офис идти на непопулярные меры. Штат сотрудников концерна в России компания Volvo сократит – пишет газета “Коммерсантъ”.

Сколько человек потеряет работу, пока не уточняется. По данным издания, сейчас Volvo оценивает масштабы сокращений. Всего же в российских организациях шведской компании трудится около 1,3 тысячи человек.

Основной российский актив Volvo – завод в Калуге, где собирают грузовики. Сейчас предприятие простаивает. Из-за экономических санкций, которые в отношении России ввёл Евросоюз, поставка комплектующих на сборочное производство затруднена и когда завод вновь заработает, неизвестно.

Сокращение числа работников в России Volvo уже проводило в 2015 году, также на фоне санкций и экономических изменений. Однако со временем компания вновь приняла людей на работу в связи с тем, что рынок восстановился. Но проблемы, которые испытывают российские подразделения Volvo сейчас, куда серьёзнее, уверяют специалисты.