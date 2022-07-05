читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шведский автоконцерн Volvo пока не заявлял о планах свернуть свою деятельность в России и полностью уйти с рынка, тем не менее проблемы в российском подразделении компании заставляют головной офис идти на непопулярные меры. Штат сотрудников концерна в России компания Volvo сократит – пишет газета “Коммерсантъ”.

Сколько человек потеряет работу, пока не уточняется. По данным издания, сейчас Volvo оценивает масштабы сокращений. Всего же в российских организациях шведской компании трудится около 1,3 тысячи человек.

Основной российский актив Volvo – завод в Калуге, где собирают грузовики. Сейчас предприятие простаивает. Из-за экономических санкций, которые в отношении России ввёл Евросоюз, поставка комплектующих на сборочное производство затруднена и когда завод вновь заработает, неизвестно.

Сокращение числа работников в России Volvo уже проводило в 2015 году, также на фоне санкций и экономических изменений. Однако со временем компания вновь приняла людей на работу в связи с тем, что рынок восстановился. Но проблемы, которые испытывают российские подразделения Volvo сейчас, куда серьёзнее, уверяют специалисты.

Вам может понравиться

“Известия”: к смартфонам Samsung и Huawei возник дефицит комплектующих

Авторизованные сервисные центры китайского IT-гиганта Huawei и южнокорейского Samsung столкнулись с дефицитом комплектующих. Не хватает экранов для смартфонов, а также аккумуляторов. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на представителей сервисов.

Российские ВС впервые в своей истории отразили удар американских РСЗО HIMARS

Обстрелы населенных пунктов Стаханов и Первомайск на территории ЛНР, а также Никольского в Харьковской области ничего не дали украинским националистам. 8 реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, успешно перехватили

Военкор “Известий” раскрыл причины деморализации подразделений ВСУ

Военный корреспондент издания “Известия” Валентин Трушнин показал одно из многочисленных видеообращений украинских военных к президенту Владимиру Зеленскому с отказом продолжать боевые действия. Также он объяснил причины, по которым ВФУ записывают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |