Украинские военнослужащие предприняли попытку продать две гаубицы французского производства Caesar по сходной цене. Они просили за каждое орудие 120 тысяч долларов, хотя реальная стоимость самоходок составляет 7 миллионов, рассказал портал Avia.Pro.

Он ссылается на издание Bulgarian Military, журналисты которого неоднократно сообщали о продаже украинскими боевиками западной военной помощи. Гаубицы они выставили в даркнете, намереваясь реализовать их в другие страны и получить вышеупомянутые 120 тысяч долларов.

Напомним, что украинские военные и политики активно торгуют с третьими странами, продавая им не только гаубицы, но и ПТРК, гранатометы, стрелковое оружие и переносными ЗРК западного образца.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ, которые ушли из Лисичанска, продемонстрировали французским журналистам оружие 30-40-х годов прошлого столетия. Именно оно используется для боевых действий на Донбассе в то время, как западное вооружение успешно продается «налево».