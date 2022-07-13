72 часа назад американский спутник WorldView-2 пристально изучал аэропорт в Белгороде. Это можно назвать тревожным сигналом, так как в последнее время эти космические аппараты все чаще применяются для наведения на цели украинской артиллерии, пишет портал Avia.Pro.

Авторы опубликовали полученные со спутника фотографии. На них хорошо видно, что аэропорт Белгорода снимался со всех возможных ракурсов. Это не удивительно, так как данный объект является крупнейшим транспортным хабом всего региона.

Напомним, что после пролета над Белгородом коммерческого спутника GeoEye-1 город попал под удар украинских националистов. Тогда были задействованы ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» которые сбили российские средства противовоздушной обороны. Однако обломки одного из боезарядов упали в жилом секторе, что привело к разрушениям и гибели мирных граждан.