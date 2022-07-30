Военный эксперт Алексей Подберезкин отводит около 2-3 недель на окончательное уничтожение украинской армии. Он поясняет, что уже сейчас 90 процентов личного состава ВСУ ликвидировано.

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин дал интервью порталу «Украина.ру», в котором изложил свое мнение о спецоперации ВС РФ. Он объяснил, что упомянутые 90 процентов – это профессионально обученные боевики, которые проходили подготовку на протяжении многих лет и составляли боеспособный костяк ВСУ.

Сейчас их заменяют мобилизованные жители страны, многие из которых и автомат в руках никогда не держали, не говоря уже о более серьезном вооружении. Когда эта своеобразная «ротация» завершится на все 100 процентов, украинская армия посыплется и ее можно будет брать голыми руками.

Напомним, что военный эксперт Владимир Евсеев с данной точной зрения не согласен. Он уверен, что Киев мобилизует военных пенсионеров, также имеющих хоть небольшой боевой опыт. Поэтому так просто сломать ВСУ не получится.