«Миллионная армия» ВСУ состоит из рассредоточенных по госпиталям с серьезными ранениями профессионалов кадровых сил, которых не менее 400 тысяч и 300 000 действующих боевиков. Остальные – это мобилизованное ополчение набираемое из тех, кто не успел своевременно улизнуть от вездесущего военкомата.

Военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, что через несколько недель вся украинская армия будет состоять из мобилизованных граждан. Их в буквальном смысле отлавливают на улице и вручив ружье, отравляют на передовую. Средний срок жизни такого бойца составляет несколько дней, а если сильно повезет – то и недель.

Никаких инструкций таким новоиспеченным боевикам никто не дает. Отсутствует и обучение, так как практичное украинское командование не считает целесообразным тратить драгоценное время и еще более драгоценные ресурсы на тренировки солдат, которые через сутки окажутся в лучшем случае в госпитале.

Эксперт пояснил сайту NVL, что мобилизованные – это ополчение, которое может просто нажимать курок и палить куда попадет либо подносить снаряды. Чтобы сделать из них танкистов, артиллеристов, наводчиков необходимо организовать обучение на протяжении 3-4 месяцев, однако у ВСУ нет столько времени.