читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Миллионная армия» ВСУ состоит из рассредоточенных по госпиталям с серьезными ранениями профессионалов кадровых сил, которых не менее 400 тысяч и 300 000 действующих боевиков. Остальные – это мобилизованное ополчение набираемое из тех, кто не успел своевременно улизнуть от вездесущего военкомата.

Военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, что через несколько недель вся украинская армия будет состоять из мобилизованных граждан. Их в буквальном смысле отлавливают на улице и вручив ружье, отравляют на передовую. Средний срок жизни такого бойца составляет несколько дней, а если сильно повезет – то и недель.

Никаких инструкций таким новоиспеченным боевикам никто не дает. Отсутствует и обучение, так как практичное украинское командование не считает целесообразным тратить драгоценное время и еще более драгоценные ресурсы на тренировки солдат, которые через сутки окажутся в лучшем случае в госпитале.

Эксперт пояснил сайту NVL, что мобилизованные – это ополчение, которое может просто нажимать курок и палить куда попадет либо подносить снаряды. Чтобы сделать из них танкистов, артиллеристов, наводчиков необходимо организовать обучение на протяжении 3-4 месяцев, однако у ВСУ нет столько времени.

Вам может понравиться

ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры Украины в Кропивницком

Днем 28 июля город Кировоград (в ходе «декоммунизации» переименован в Кропивницкий) подвергся мощному ракетному обстрелу. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки, однако точно определить, какие цели поразили ракеты, по

Военный эксперт Подберезкин назвал плохой идеей покупку беспилотников у Ирана

Иранские беспилотники позволят решить проблему недостатка средств разведки, однако это должно быть лишь временной мерой. Россия должна разрабатывать и выпускать собственные БПЛА, уверен военный эксперт Алексей Подберезкин. Он пояснил, что

Российские туроператоры должны клиентам 24 миллиарда рублей

До конца года российские туроператоры не смогут рассчитаться по долгам со своими клиентами полностью. Сейчас их совокупная задолженность оценивается в 24 миллиарда рублей. Такую сумму назвала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |