Иранские беспилотники позволят решить проблему недостатка средств разведки, однако это должно быть лишь временной мерой. Россия должна разрабатывать и выпускать собственные БПЛА, уверен военный эксперт Алексей Подберезкин.

Он пояснил, что свое производство беспилотных летательных аппаратов должно выпускать огромные их объемы. Это позволит закрыть вопрос нехватки не только разведывательных, но и мощных ударных БПЛА. На иностранную технику надеяться нежелательно и даже опасно, так как ее поток в любой момент может оборваться по целому ряду независящих от России причин.

Также импортные беспилотники требуют обучения личного состава обращению с ними, обслуживанию и ремонту. Облегчить эти задачи поможет собственное производство. РФ должна догонять все тот же Иран, Израиль, Турцию и другие страны, которые ушли вперед даже не в качестве БПЛА, а в объемах их изготовления.