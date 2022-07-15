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Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев уверенно считает «чудо-оружием», на самом деле эффективны лишь в борьбе с легкобронированной техникой и личным составом. В распоряжении России имеется более мощное оружие, заявил в интервью телеканалу «360» военный эксперт Владимир Орлов.

Он пояснил, почему в Сети поднялся такой переполох из-за американских РСЗО, единственным преимуществом которых является высокая точность. Они действительно попадают именно туда, куда целятся, благодаря совершенной системе спутникового наведения.

Во всем остальном системам HIMARS ничуть не уступает российский «Ураган». В его боевой части используется 200 килограммов тротила, в то время как у американских РСЗО – всего лишь 70 кг. Дальность поражения целей у обеих систем одинакова – до 70 километров. Однако разработка США может использовать дополнительные ракеты, которые бьют и на 300 км, хотя их передача Киеву пока не подтверждена.

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