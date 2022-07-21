Россказни Киева об огромной разрушительной силе реактивных систем залпового огня HIMARS являются всего лишь пропагандой. Российские ВС уже продемонстрировали, что с ракетами этих комплексов можно успешно бороться – большинство боезарядов перехватывают средства противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Более серьезным и опасным оружием являются РСЗО MLRS, которые представляют собой все те же «Химеры», но только на гусеничном ходу. Они способны за один раз выпустить 12 ракет, что пока создает проблемы системам ПВО.

«Вот они произвели пуск 12 ракет в направлении одной цели, примерно на одной высоте — мы имеем „Панцирь“, который перехватывает четыре цели. Вот мы четыре ракеты сбили, остальные восемь причинили ущерб. Массированный удар в данном случае оказывается эффективным», – цитирует Кнутова сайт «Пятого канала».

С этими системами нужно бороться посредством усиления ПВО либо использованием большего числа беспилотников, производящих разведку с воздуха, уверен аналитик.

Кнутов также заметил, что в распоряжении Киева нет современных средств противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому перехват ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер», а также крылатых боезарядов «Калибр» и прочих превращается для ВСУ в нерешаемую боевую задачу.