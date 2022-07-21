читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россказни Киева об огромной разрушительной силе реактивных систем залпового огня HIMARS являются всего лишь пропагандой. Российские ВС уже продемонстрировали, что с ракетами этих комплексов можно успешно бороться – большинство боезарядов перехватывают средства противовоздушной обороны, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Более серьезным и опасным оружием являются РСЗО MLRS, которые представляют собой все те же «Химеры», но только на гусеничном ходу. Они способны за один раз выпустить 12 ракет, что пока создает проблемы системам ПВО.

«Вот они произвели пуск 12 ракет в направлении одной цели, примерно на одной высоте — мы имеем „Панцирь“, который перехватывает четыре цели. Вот мы четыре ракеты сбили, остальные восемь причинили ущерб. Массированный удар в данном случае оказывается эффективным», – цитирует Кнутова сайт «Пятого канала».

С этими системами нужно бороться посредством усиления ПВО либо использованием большего числа беспилотников, производящих разведку с воздуха, уверен аналитик.

Кнутов также заметил, что в распоряжении Киева нет современных средств противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому перехват ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер», а также крылатых боезарядов «Калибр» и прочих превращается для ВСУ в нерешаемую боевую задачу.

Вам может понравиться

В Греции стали закрываться магазины шуб из-за антироссийских санкций

Экономические ограничения, которые Евросоюз ввёл против России, продолжают бить по экономике самих европейских стран. Издание BoF сообщает, что в Греции стали закрываться магазины шуб. Продавать одежду россиянам им теперь нельзя,

Финская миграционная служба не пустила в Хельсинки 12 раненых украинских боевиков

Власти ряда европейских государств рады помочь в лечении раненым боевикам украинской армии, но не пускают их на свою территории. С такой проблемой столкнулись волонтеры из Финляндии, которые хотели доставить 12

Путин объяснил кашель во время выступления работой кондиционеров в Тегеране при +38

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» объяснил причину периодически проявляющегося кашля, а также извинился перед участниками мероприятия. Глава государства объяснил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |