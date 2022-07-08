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Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, как российские военные брали под свой контроль Лисичанск. По его мнению, операция была выполнена блестяще. Подробности передает издание “Украина.ру”.

Эксперт отметил: «Операция по освобождению Лисичанска прошла блестяще. Он был освобожден с минимальными потерями. Город почти не пострадал, сохранена промышленная зона».

По мнению обозревателя, взятие города стало оперативным благодаря тому, что российские войска изменили тактику. В результате удалось успешно освободить промышленную зону. Изначально союзные силы перемещались со стороны Попасной, затем они перешли к Лисичанску. В город входили с трех направлений.

Благодаря новой стратегии российским военным удалось опередить ВСУ и взять промышленную зону. Боевикам просто негде было прятаться. Им ничего не оставалось, кроме как покинуть свои позиции.

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