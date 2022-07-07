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У России имеется возможность ликвидировать американскую спутниковую группировку, но время для этого еще не пришло, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Напомним, что американские спутники не только постоянно следят за российской территорией, но еще и помогают Киеву получать разведывательные данные и корректируют удары по РФ. Так, атака на Белгород с использованием украинских ОТРК «Точка-У» выполнялась после появления над городом коммерческого спутника Maxar GeoEye-1.

Евсеев объяснил, что попытка блокировки или уничтожения американских космических аппаратов станет фактическим объявлением войны Соединенным Штатам. Именно поэтому Россия пока не намерена наносить удары по спутникам.

Если же угроза для РФ будет повышаться и дальше, она задействует противоспутниковое вооружение, способное уничтожить космические аппараты на высоте от 100 километров, а также современные средства радиоэлектронной борьбы. Последние смогут блокировать сигналы со спутников, а также лишать их возможности выполнять большинство функций.

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