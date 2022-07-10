Один из ключевых очагов сопротивления ВСУ на Донбассе является линия Авдеевка-Пески-Марьинка. Там засели наиболее боеспособные подразделения, которые к тому же обстреливают Донецк, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что Киев превратил район в крепость, поэтому российским ВС придется действовать практически так же, как и в Лисичанске. То есть, окружать населенные пункты, обрезать снабжение и ждать отступления ВСУ.

Чтобы прекратить обстрелы мирных городов Донецка, недостаточно будет установить контроль над Донбассом, считает Евсеев. За пределами региона тоже имеются мощные укрепрайоны, такие, как к примеру, Павлодар. Поэтому ВС РФ придется выходить и перемалывать оборону националистов. В противном случае Киев не успокоится и будет терзать независимые республики артиллерийскими ударами.