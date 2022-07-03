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Даже если для атаки на Калининград НАТО использует все свои войска и резервы, город выдержит удар, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Калининградская область является одной из наиболее надежно защищенных территорий наряду с Курильскими островами и Крымом. В регионе имеется все необходимое вооружение, способное отражать атаки с моря, земли и с воздуха.

В случае нападения со стороны НАТО Калининградская область сумеет продержаться до момента подхода основных сил, которые за это время успеют пробить Сувалкский коридор через Польшу и Литву.

«В Калининграде у нас есть достаточно оборудования, чтобы выдержать даже весь вес трехмиллионного европейского НАТО. Мы продержимся до тех пор, пока не прибудут войска с материковой части России. Нас это не беспокоит», — заявил эксперт на Первом канале.

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