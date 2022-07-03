Даже если для атаки на Калининград НАТО использует все свои войска и резервы, город выдержит удар, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Калининградская область является одной из наиболее надежно защищенных территорий наряду с Курильскими островами и Крымом. В регионе имеется все необходимое вооружение, способное отражать атаки с моря, земли и с воздуха.

В случае нападения со стороны НАТО Калининградская область сумеет продержаться до момента подхода основных сил, которые за это время успеют пробить Сувалкский коридор через Польшу и Литву.