Даже если для атаки на Калининград НАТО использует все свои войска и резервы, город выдержит удар, уверен военный эксперт Виктор Баранец.
Он напомнил, что Калининградская область является одной из наиболее надежно защищенных территорий наряду с Курильскими островами и Крымом. В регионе имеется все необходимое вооружение, способное отражать атаки с моря, земли и с воздуха.
В случае нападения со стороны НАТО Калининградская область сумеет продержаться до момента подхода основных сил, которые за это время успеют пробить Сувалкский коридор через Польшу и Литву.
«В Калининграде у нас есть достаточно оборудования, чтобы выдержать даже весь вес трехмиллионного европейского НАТО. Мы продержимся до тех пор, пока не прибудут войска с материковой части России. Нас это не беспокоит», — заявил эксперт на Первом канале.