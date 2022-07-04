Спецоперация России на Украине постепенно приближается к решающему сражению за Донбасс. Оно состоится после взятия ЛНР и основных укрепленных районов ДНР возле Соледарска. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, решающее сражение должно состояться в июле 2022 года. Он этом он заявил в интервью изданию “Украина.ру”.

По мнению обозревателя, решающим в спецоперации станет июль. Именно в это время ожидается генеральная битва за ДНР. Алексей Анпилогов отметил: “Республика Донбасс окончательно освободится от украинского гнета. Я уверен, что войска РФ и ДНР утешительно продемонстрируют свою победу”.

По мнению эксперта, серьезные изменения произойдут и в начале августа. В это время боевики ВСУ, осознав свое поражение, начнут массово спасаться бегством с занимаемых позиций на востоке от Днепропетровска.