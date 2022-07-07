Украинские военные, сумевшие организовать «гениальную операцию» по отходу из Лисичанска и Северодонецка, уже готовы проделать то же самое в Краматорске и Славянске. Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал сайту «Украина.ру», что ВСУ не спасут даже американские РСЗО HIMARS и гаубицы M777.

Аналитик напомнил, что украинское командование называет отступление из Лисичанска и Северодонецка спланированным специально. Однако любой человек, хоть немного разбирающийся в военном искусстве, прекрасно видит, что украинская армия растеряла первоначальную устойчивость в обороне и отдала стратегическую инициативу в руки ВС РФ.

«Наиболее боeспособная часть ВСУ постепенно уничтожаeтся. Бреши заполняются представителями территориальной обороны, а это наспех мобилизованные солдаты, сeржанты и младшее офицерское звeно. Боевая слаженность у них слабая, люди нe имеют должной подготовки», – разъяснил аналитик.

Он также отметил, что сейчас у Киева всего один выход – улепетывать к Днепру и на его берегах пытаться создать что-то вроде «Восточного вала». Не исключено, что именно так украинская армия и сделает.