Морально-психологическое давление на фронте стало непосильным для украинских подразделений, в составе которых появляется все больше неопытных мобилизованный бойцов, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что в боях за Северодонецк и Лисичанск ВС РФ выбили немалую часть профессиональных военных, которые имели мотивацию продолжать сопротивление. На их место пришли необстрелянные и не имеющие должной подготовки гражданские и представители теробороны.

При этом опыта нет не только у солдат, но и у офицеров украинской армии. Поэтому она деморализована и не готова к реальным боевым действиям, в ней полностью отсутствует координация между родами войск и подразделениями, слаженность действий.