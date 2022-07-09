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Морально-психологическое давление на фронте стало непосильным для украинских подразделений, в составе которых появляется все больше неопытных мобилизованный бойцов, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что в боях за Северодонецк и Лисичанск ВС РФ выбили немалую часть профессиональных военных, которые имели мотивацию продолжать сопротивление. На их место пришли необстрелянные и не имеющие должной подготовки гражданские и представители теробороны.

При этом опыта нет не только у солдат, но и у офицеров украинской армии. Поэтому она деморализована и не готова к реальным боевым действиям, в ней полностью отсутствует координация между родами войск и подразделениями, слаженность действий.

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