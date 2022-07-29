Луганская военная полиция арестовала военнослужащих Черкасского батальона территориальной обороны Украины. Бойцов обвиняют в дезертирстве и вполне могут отправить за решетку на длительный срок, рассказал портал “Русская весна”.

Эта история началась со слезных писем, которые Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному написали жены боевиков. Они указали, что участников территориальной обороны фактически отправили на убой в качестве пушечного мяса. Им дали автоматы с небольшим запасом патронов и приказали сдерживать наступление танков ВС РФ на Северодонецк.

В результате бойцы остались без боеприпасов, воды и пищи, но все же каким-то чудом выжили. Супруги пожаловались Залужному, что в таких условиях воевать невозможно, но он не стал изучать аргументы и разбираться в ситуации. Главком поручил это СБУ, которая обратилась в Луганскую военную полицию. Поэтому боевиков арестовали и увезли в неизвестном направлении.