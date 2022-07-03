В селе Золотаревка, расположенном в 16 километрах от Лисичанска, российские военнослужащие нашли на брошенных позициях ВСУ большое количество оружия.

Оно было захвачено в качестве трофея. Кроме того, на украинских позициях оказались также обмундирование украинских боевиков и боеприпасы. Российским военным досталось много противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства, которые использовались мобильными группами ВСУ, организовываашими засады на пути подразделений союзных сил.

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что после освобождения Лисичанска и окружающий город населенных пунктов, вся территория Луганской народной республики перешла под контроль союзных сил. После зачистки они займутся освобождением ДНР.