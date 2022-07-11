Бойцы Народной милиции ДНР, практически постоянно оказывающиеся под обстрелами, все же абсолютно уверены в скорой победе. Портал «Русская весна» сообщил, что военнослужащие надежно держат оборону и достойно отвечают на удары врага.

В настоящий момент бои между Народной милицией и боевиками ВСУ периодически вспыхивают в поселке Спартак, который подвергается обстрелам националистов. Иногда они не стреляют на протяжении целого дня, устраивая своеобразные паузы, а иногда наносят удар сутками, не давая свободно вздохнуть.

Военнослужащие ДНР переносят такие обстрелы без особого труда, они прекрасно понимают, что защищают свою землю и свои семьи, поэтому не боятся снарядов и мин, летящих с украинской стороны. Они уверенно держат оборону и знают, что победа придет. Осталось лишь немного подождать.