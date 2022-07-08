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Военнослужащие 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии добровольно сложили оружие и заявили о нежелании принимать участие в боевых действиях. Сделали они это на камеру, поэтому имеется подтверждающая видеозапись, сообщил портал «Военное дело».

На кадрах видно, как боевики по одному сдают оружие, сообщая номера автоматов. Причем старшина отказывается его принимать по неизвестным причинам.

Украинские военные, представляющие 24-ю ОМБР ранее заявляли, что командование ВСУ бросает их с одними автоматами на танки. В таких условиях оказывать сопротивление союзным силам совершенно бессмысленно, поэтому и было принято решение сдаться в плен.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, целями которой являются освобождение Донбасса, а также демилитаризация соседнего государства. Территория ЛНР уже перешла под контроль союзных сил, поэтому сейчас наступление ведется на населенные пункты Донецкой народной республики.

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