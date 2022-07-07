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Спецоперация ВС РФ на Украине фактически является борьбой с концепцией однополярного мира, тщательно выстраиваемой Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Именно действия США, направленные на расширение НАТО и продвижение по территории бывших советских республик, вынудили Россию начать СВО, пишет журнал «Военная мысль», который издается для офицеров, адмиралов и генералов российских Вооруженных сил.

Соединенные Штаты и их союзники навязывают свой «коллективный Запад» всей планете, а также стремятся избавиться от конкурентов в лице России и Китая. Именно для этой цели Вашингтон вышел из всех соглашений по ракетам малой и средней дальности, а также из договора по противоракетной обороне. Его цель – обеспечить сдерживание Китая, а также получить превосходство над РФ.

«Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, начатая на Украине с целями освобождения Донецкой и Луганской народных республик, денацификации и демилитаризации Украины, явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства Российской Федерации», – цитирует авторов публикации РИА Новости.

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