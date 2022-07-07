Спецоперация ВС РФ на Украине фактически является борьбой с концепцией однополярного мира, тщательно выстраиваемой Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Именно действия США, направленные на расширение НАТО и продвижение по территории бывших советских республик, вынудили Россию начать СВО, пишет журнал «Военная мысль», который издается для офицеров, адмиралов и генералов российских Вооруженных сил.

Соединенные Штаты и их союзники навязывают свой «коллективный Запад» всей планете, а также стремятся избавиться от конкурентов в лице России и Китая. Именно для этой цели Вашингтон вышел из всех соглашений по ракетам малой и средней дальности, а также из договора по противоракетной обороне. Его цель – обеспечить сдерживание Китая, а также получить превосходство над РФ.