читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеграм-канал “Военкоры Русской весны” разместил эффектную видеозапись авиаударов ВКС по позициям противника.

Эксперты уточнили, что только за последние сутки боевая авиация РФ уничтожила несколько крупных скоплений живой силы и техники под Артемовском, за который разворачиваются ожесточенные бои, и в других районах Донбасса.

Кроме того, рядом с тем же Артемовском под удар ВКС попали пункты управления 72-й и 80-й бригад украинских националистов. Также на других направлениях было уничтожено еще шесть командных пунктов точными ракетными ударами с воздуха.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе российских ВС на окраины Красногоровки и блокировке автомобильной дороги, соединяющей этот населенный пункт с Марьинкой.

Вам может понравиться

Правда ли, что Россия использует на Украине передовую ракету ЛМУР

Эксперт Петр Бутовский в своей публикации в американском издании The Drive рассказал о «загадочной» российской ракете «Изделие 305». Он отметил, что ВС РФ уже неоднократно применяли этот боезаряд в спецоперации

В ЕС допустили полный отказ от российского газа со временем

Евросоюз настроен отказаться от импорта российского газа полностью, но на это уйдёт значительное время. Об этом заявил Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель – сообщает ТАСС. Политик в

Евсеев разъяснил, почему ВС РФ не поможет ликвидация кадрового состава ВСУ

Украинская армия несет крупные потери, однако до полного уничтожения военнослужащих, имеющих минимальный боевой опыт, все еще далеко. Именно поэтому даже если в кадровой армии останется всего 5 процентов личного состава,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |