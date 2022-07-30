Телеграм-канал “Военкоры Русской весны” разместил эффектную видеозапись авиаударов ВКС по позициям противника.

Эксперты уточнили, что только за последние сутки боевая авиация РФ уничтожила несколько крупных скоплений живой силы и техники под Артемовском, за который разворачиваются ожесточенные бои, и в других районах Донбасса.

Кроме того, рядом с тем же Артемовском под удар ВКС попали пункты управления 72-й и 80-й бригад украинских националистов. Также на других направлениях было уничтожено еще шесть командных пунктов точными ракетными ударами с воздуха.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе российских ВС на окраины Красногоровки и блокировке автомобильной дороги, соединяющей этот населенный пункт с Марьинкой.