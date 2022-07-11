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ВСУ в последнее время сумели нанести несколько ударов по центрам принятия решений российской армии, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что каждая из этих атак оказалась результативной, передает портал Lenta.ru.

По словам военкора, речь идет об относительно небольших, но весьма важных центрах, потеря которых может негативно сказаться на действиях ВС РФ на отдельных участках фронта. Сладков не стал раскрывать подробности о понесенном в результате украинских атак уроне, а также о местонахождении центров, подвергшихся ударам. Он отметил, что это военная тайна.

Также военкор призвал активизировать работу российского военно-промышленного комплекса. По его мнению, ВС РФ требуются технические средства, которые позволят в дальнейшем предотвратить атаки украинской армии на центры принятия решений.

Напомним, что приоритетными целями российских войск в настоящий момент являются Артемовск и Северск, а также Славянск и Краматорск. После установления контроля над этими городами появится возможность уничтожить мощный укрепрайон на линии Авдеевка-Пески-Марьинка.

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