Российские военнослужащие давно перестали верить украинским боевикам, которые оказываясь в плену рассказывают жалостливые истории о своем нежелании участвовать в боевых действиях и о насильственной мобилизации, рассказал военкор Александр Сладков.

Он поделился впечатлениями от общения с командиром танка украинской армии, который когда-то учился в Казанском танковом училище. На вопрос, зачем он отправился в зону боевых действий, военный ответил, что был мобилизован и ничего не смог с этим поделать.

По словам военнопленного, после мобилизации он проходил занятия по боевой подготовке, длившиеся более 2 месяцев. Но на них приходилось лишь писать конспекты и готовиться к нескончаемым строевым смотрам.

Сладков, рассказ которого привел портал «Военное дело», рассказал, что если раньше и была какая-то «романтика» в отношении к пленным боевикам ВСУ, то сейчас она надежно выветрилась, так как рассказы националистов в основном оказываются враньем.