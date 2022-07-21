Первую атаку РСЗО HIMARS на Антоновский мост в Херсоне не удалось отразить из-за своеобразного эффекта неожиданности. Однако второй ракетный удар ВСУ провалился полностью, так как все боезаряды были перехвачены российскими средствами ПВО, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

Он пояснил, что зенитно-ракетные комплексы ВС РФ не были «заточены» на отражение атак реактивных систем залпового огня натовского образца. Именно поэтому Киеву удалось пробить защиту моста и атаковать его шестью боезарядами.

После этого командование сделало соответствующее выводы и ПВО стала действовать гораздо эффективнее. Из 12 ракет, выпущенных всем той же РСЗО HIMARS некоторые упали в Днепр, остальные были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что Киев провалил две попытки начать контрнаступление на Херсон и понес крупные потери. Поэтому удары по мосту были призваны «прикрыть» неудачные действия ВСУ.