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Российские ВС не допускают ненужных потерь, а также концентрируют силы для наступления по всей линии фронта на Украине. Именно поэтому может показаться, что пауза в спецоперации слишком затянулась, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он пояснил, что союзные силы медленно, но уверено громят нацистские подразделения, уничтожая живую силу. Кроме того, они наносят мощные артиллерийские удары по многочисленным укреплениям, которые выстраивались на протяжении многих лет. Разобрать их – одна из приоритетных задач, решение которой откроет путь к установлению полного контроля над Донбассом.

Сейчас ВС РФ практически вплотную подошли к Авдеевке и в ближайшее время могут начать наступление по всему фронту, заметил военкор. Причем он уверен, что боевики ВСУ будут вытеснены не только с территории ДНР, но и из других регионов Украины.

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