ВС РФ по-прежнему имеют полное превосходство над украинской армией, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он пояснил, что российские высокоточные ракеты и другие боеприпасы превосходят западные образцы, поставляемые Киеву. Кроме того, никакой нехватки в них не ощущается.

Единственное, чего не хватает российским военным – это средство разведки, отметил военкор. Он напомнил, что совсем недавно широко обсуждалась тема поставок в Россию беспилотных аппаратов из Ирана и отметил, что она остается весьма актуальной.

По мнению Поддубного, иранские беспилотники с их качественными камерами, способными видеть на десятки километров, а также с большим запасом высоты, очень помогли бы России отслеживать ситуацию на поле боя и обнаруживать укрепрайоны украинских националистов.