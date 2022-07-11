Заявления Киева о «контрнаступлении» и «освобождении южных городов» – это не более, чем желание «прощупать Россию», посмотреть на ее реакцию, считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он считает, что «миллион бойцов», о которых заявляют киевские власти – это вымысел, так как собрать такое количество военнослужащих у ВСУ вряд ли получится. Кроме того, в распоряжении Украины слишком мало боевой техники, чтобы начинать контрнаступление.

Заявления о нем – это привлечение внимания Запада, чтобы выпросить у него еще больше оружия. Не исключено, что слова будут сопровождаться делами. Так, ВСУ может еще более интенсивно обстреливать Херсонскую и Запорожскую области, чтобы показать США и НАТО попытки «вернуть территории». Все это слишком предсказуемо.

По словам Поддубного, российское командование знает, что противопоставить «контрнаступлению» ВСУ и мгновенно среагирует на любые попытки его провести.