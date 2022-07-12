Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВСУ выпустили минимум шесть ракет из РСЗО Himars по населенному пункту Степано-Крынка, который находится в 30 километрах от Донецка. Эксперты портала avia.pro заявили, что в районе нанесения удара много раненых и погибших.

Военкор сообщил о том, что минимум три человека погибли, 39 получили ранения разной степени тяжести. Пока нет точной информации, что являлось целями ВСУ. Спутники NASA зафиксировали два источника горения, но, судя по картам, в этих местах нет объектов, по которым могли бы быть нанесены целенаправленные удары.

Евгений Поддубный отмечает, что сейчас очень сложно оценить масштабы разрушений, так как в настоящее время уже нет возможности получить доступ к спутниковым снимкам.