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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что ВСУ выпустили минимум шесть ракет из РСЗО Himars по населенному пункту Степано-Крынка, который находится в 30 километрах от Донецка. Эксперты портала avia.pro заявили, что в районе нанесения удара много раненых и погибших.

Военкор сообщил о том, что минимум три человека погибли, 39 получили ранения разной степени тяжести. Пока нет точной информации, что являлось целями ВСУ. Спутники NASA зафиксировали два источника горения, но, судя по картам, в этих местах нет объектов, по которым могли бы быть нанесены целенаправленные удары.

Евгений Поддубный отмечает, что сейчас очень сложно оценить масштабы разрушений, так как в настоящее время уже нет возможности получить доступ к спутниковым снимкам.

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