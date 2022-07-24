Российские ПВО быстро адаптировались к использованию Киевом американских РСЗО HIMARS и уверенно сбивают все запущенные из этих комплексов ракеты. Поэтому ВСУ пришлось придумывать новую тактику, что бы попасть хоть по одной из намеченных целей.

Об этой тактике рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он пояснил, что перед ударами РСЗО HIMARS украинские боевики сперва стреляют из реактивных систем залпового огня «Ураган», а следом отправляют несколько тактических ракет «Точка-У».

Дежурный расчет зенитно-ракетного комплекса ВС РФ видит большое количество целей и начинает их уничтожать. В этот момент противник использует свой главный козырь – РСЗО HIMARS, выпуская все шесть ракет. Однако даже такая военная хитрость не дает ему поразить все цели, так как ПВО удается преодолеть не более 1-2 боезарядам. Все остальные используются впустую, так как сбиваются российскими ЗРК.