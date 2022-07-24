Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ПВО быстро адаптировались к использованию Киевом американских РСЗО HIMARS и уверенно сбивают все запущенные из этих комплексов ракеты. Поэтому ВСУ пришлось придумывать новую тактику, что бы попасть хоть по одной из намеченных целей.

Об этой тактике рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он пояснил, что перед ударами РСЗО HIMARS украинские боевики сперва стреляют из реактивных систем залпового огня «Ураган», а следом отправляют несколько тактических ракет «Точка-У».

Дежурный расчет зенитно-ракетного комплекса ВС РФ видит большое количество целей и начинает их уничтожать. В этот момент противник использует свой главный козырь – РСЗО HIMARS, выпуская все шесть ракет. Однако даже такая военная хитрость не дает ему поразить все цели, так как ПВО удается преодолеть не более 1-2 боезарядам. Все остальные используются впустую, так как сбиваются российскими ЗРК.

Вам может понравиться

Украинские радиостанции сообщили, что Зеленский при смерти оказался в реанимации

Сразу несколько радиостанций Украины сообщили о тяжелой болезни президента Владимира Зеленского, который якобы оказался в реанимации. Офис главы государства уже успел обвинить во всем «русских хакеров», которые якобы взломали радиостанции,

РВ: Группировка “О” успешно подавляет артиллерийские позиции ВС Украины на Донбассе

Группировка войск «Отважные» продолжают наступление на Донбассе. Одной из возложенных на них задач является подавление украинской артиллерии, пытающейся организовать отчаянное сопротивление, рассказали военные корреспонденты портала «Русская весна». Они сообщили, что

Военкор Григорюк назвал боевую ситуацию на Украине “стабильно сложной”

Спецоперация ВС РФ на Украине завершится в тот самый момент, когда руководство России решит, что все ее цели уже достигнуты, рассказал изданию «Свободная пресса» военный корреспондент Денис Григорюк. Также он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |