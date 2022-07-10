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В ближайшее время неонацистский киевский режим получит от Соединенных Штатов ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это позволит ему атаковать цели с дистанции в 300 километров и наносить высокоточные удары, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он уточнил, что новых ракет будет вполне достаточно, чтобы достать не только до Белгородской и Курской, но и до Брянской, Ростовской и Воронежской областей, а также до Севастополя.

Военкор считает, что это не является поводом для паники, так как в распоряжении ВС РФ имеются комплексы ПРО и ПВО, которые «щелкают американские ракеты как орешки». Однако если подобные атаки все же будут осуществляться, появится дополнительный повод довести спецоперацию до логического завершения, ликвидировать преступный режим президента Зеленского и разгромить националистов, называющих себя украинской армией.

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