В ближайшее время неонацистский киевский режим получит от Соединенных Штатов ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это позволит ему атаковать цели с дистанции в 300 километров и наносить высокоточные удары, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он уточнил, что новых ракет будет вполне достаточно, чтобы достать не только до Белгородской и Курской, но и до Брянской, Ростовской и Воронежской областей, а также до Севастополя.

Военкор считает, что это не является поводом для паники, так как в распоряжении ВС РФ имеются комплексы ПРО и ПВО, которые «щелкают американские ракеты как орешки». Однако если подобные атаки все же будут осуществляться, появится дополнительный повод довести спецоперацию до логического завершения, ликвидировать преступный режим президента Зеленского и разгромить националистов, называющих себя украинской армией.