Украинские военнослужащие только охраняют гаубицы M777, которые поставляются в Киев из Соединенных Штатов. Управление орудиями осуществляется американскими инструкторами, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он напомнил, что под Лисичанском были обнаружены гаубицы, уничтоженные российскими военными в боях за этот город. Местные жители рассказали, что всеми расчетами управлял чернокожий иностранец, а украинцы лишь выступали в роли охранников. За сохранностью американского вооружения следило не менее сотни спецназовцев ВСУ.

По словам военкора, точно известно, что гаубицами управлял американский гражданин. Однако служит ли он сейчас или является инструктором уже после выхода в отставку, пока не установлено.

Напомним, что многие эксперты неоднократно предсказывали, что иностранные наемники едут на Украину, чтобы осуществлять управление западным вооружением. В противном случае боевикам ВСУ пришлось бы потрать до 1 года, чтобы обучиться всем тонкостям использования этого оружия.