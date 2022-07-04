Военный корреспондент издания “Известия” Валентин Трушнин показал одно из многочисленных видеообращений украинских военных к президенту Владимиру Зеленскому с отказом продолжать боевые действия. Также он объяснил причины, по которым ВФУ записывают подобные ролики.

Военкор объяснил, что в условиях интенсивного артиллерийского огня, в которых практически постоянно находятся боевики ВСУ, важно продолжать выполнять поставленные перед подразделениями боевые задачи и не паниковать. Для этого очень важно иметь соответствующее вооружение и технику.

в своих видеообращениях боевики ВСУ указывают, что ни техники, ни оружия, позволяющего оказывать достойное сопротивление, у них нет. Кроме того, командиры не проявляют к бойцам даже малейшего уважения, бросают их под артиллерийский огонь на верную смерть, не имея какой-либо стратегии и тактики. Фактически, они используют военнослужащих в качестве пушечного мяса.

По словам корреспондента, главной причиной того, что подразделения ВСУ деморализованы и не хотят участвовать в боевых действия, является огневой прессинг. Российская артиллерия, танки штурмовых батальонов ДНР И ЛНР непрерывно обстреливают противника, держа его в “тонусе” и не оставляя ни единого шанса на сопротивление.