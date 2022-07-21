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Отступая из Святогорска, боевики ВСУ обстреливали город как только могли, используя тактику «выжженной земли». Военный корреспондент издания «Известия» показал фото разрушений после обстрелов националистических формирований.

На снимках видны полностью разрушенные заведения общественного питания, административные здания и жилые дома в самом центре города. Многие строения сильно обгорели после интенсивных артиллерийских обстрелов.

В настоящий момент Святогорск находится под контролем союзных сил. Однако в расположенном на горе монастыре находятся националистические формирования, которые превратили религиозный объект в укрепленную огневую позицию. Они разместили снайперов, которые не подпускают никого близко к монастырю

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